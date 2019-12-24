В Берлине открыли мемориальный знак на месте бывшего посольства УНР (видео)

Первая дипмиссия Украины в Берлине появилась еще в 1918 году, однако просуществовала недолго.

В Берлине открыли мемориальный знак на месте, где когда-то стояло посольство Украинской Народной Республики в Германии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеРоссия забывает о "гибкости" Минских соглашений - Пристайко

Открыл памятную доску глава МИД Украины Вадим Пристайко вместе с украинским послом Андреем Мельником. На церемонии присутствовали два десятка руководителей дипломатических ведомств.

Первая дипмиссия Украины в Берлине появилась еще в 1918 году, после подписания брест-литовского мирного договора. Посольство УНР в Германии открывал сам гетман Павел Скоропадский, однако просуществовало оно недолго.

Полиций-президент Берлина предложил дипломатам покинуть посольство, а впоследствии все здания на той улице снесли, так как они мешали архитектурным планам Гитлера.

Сейчас неподалеку от этого места расположено ведомство федерального канцлера и Бундестаг.