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В Берлине открыли мемориальный знак на месте бывшего посольства УНР (видео)

15:27, 24 декабря 2019
Политика
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Памятный знак в Берлине на месте бывшего посольства УНР / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Открыл памятную доску глава МИД Украины Вадим Пристайко вместе с украинским послом Андреем Мельником. На церемонии присутствовали два десятка руководителей дипломатических ведомств.

Первая дипмиссия Украины в Берлине появилась еще в 1918 году, после подписания брест-литовского мирного договора. Посольство УНР в Германии открывал сам гетман Павел Скоропадский, однако просуществовало оно недолго.

Полиций-президент Берлина предложил дипломатам покинуть посольство, а впоследствии все здания на той улице снесли, так как они мешали архитектурным планам Гитлера.

Сейчас неподалеку от этого места расположено ведомство федерального канцлера и Бундестаг.

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Теги: #Германия#Берлин#история УНР