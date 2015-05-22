Задержанные российские ГРУшники впервые узнали от журналистов, что уволены из армии РФ

Об этом пишет российская Новая газета.

«Я гражданин Российской Федерации. Действительный военнослужащий (вооруженных сил РФ). Во всяком случае был. Насколько мне известно, сам я не увольнялся, рапортов никаких не писал», - сказал в интервью Александров, отвечая на вопрос журналиста, является ли он действующим военным РФ.

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Кроме этого, информацию о том, что он не является военнослужащим РФ с декабря 2014 года, задержанный спецназовец впервые услышал от журналиста.

«Я такого не знал. Честно говоря, вы меня шокировали немножко сейчас…Первый раз слышу от вас», - отметил Александров.

«Почему так? Я же только приказ, я не террорист… Был приказ! Я же присягу давал Родине! Я же поехал… Как такое могло вообще?.. Почему они отказываются от нас…? Задание же было! Почему она (жена) такое рассказывает?! Ну почему?! Я же присягал!… Мы с ней вместе, в одной части…», - сказал он, комментируя заявление его супруги о том, что он действительно не является военным РФ.

Стоит отметить, что Ерофеев также опроверг информацию о том, что уволился из армии.

«Я еще не увольнялся. Просто такая ситуация, информационный вакуум, к нам никто не приходит из нашего как бы посольства, никто с нами не встречается, не разговаривает. Ни разу не видел никакого представителя нашей страны, хотя являюсь гражданином России. Не знаю, что сейчас вообще происходит, и во что все выльется», - сказал Ерофеев.

Напомним, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Тем временем в Кремле отказались от захваченных на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил позицию Москвы, что никаких российских военных на Донбассе нет", но Минобороны РФ требует их освободить.