Жена задержанного российского военного рассказала, почему не брала трубку

По словам Екатерины Александровой, ее муж служил по контракту сержантом и уволился в декабре, перед Новым годом, пишет Украинская правда.

"Его не все устраивало, в Самаре ему предложили хорошую работу, как он сказал, и хорошую зарплату. И больше времени для семьи будет. Мы вместе приняли это решение, и я его поддержала", - сказала она в интервью, опубликованном на сайте телеканала.

На вопрос о том, знала ли она, что муж находится на территории Луганской области, Екатерина Александрова заявила: "Не знаю. Он как-то говорил, что у него там родственники по отцовской линии. А потом говорил, что ему какие-то курсы обучения нужно пройти где-то в Воронеже. Звонил, говорил, что все хорошо, что скоро приедет".

Потом журналист спросил ее: "Вы думали, что он в России?" - и в ответ получил: "Да, я так и думала".

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Александрова также сообщила, что ей звонили незнакомые люди с номера мужа, из-за чего она подумала, что телефон был потерян и перестала брать трубку.

По словам Екатерины, официально власти Украины с ней не связывались.

Женщина также предполагает, что ее мужа пытали.

"Я постоянно смотрю новости. Мне трудно поверить, что это он в таком состоянии. Видео, которое выложили…он на нем даже не моргает, челюсть не двигается. Мне кажется, его пытали после ранения", - заявила она.

Как известно, 16 мая во время боевого столкновения в районе города Счастье военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады задержали двух российских спецназовцев из состава диверсионно-разведывательной группы — Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Минобороны России заявило, что указанные граждане проходили воинскую службу, но действующими военными не являются.

19 мая СБУ обнародовала показания российских военных.

Один из военных РФ – Александр Александров, сержант из третьей бригады спецназа в Тольятти (РФ), контрактник, служит с 12 декабря 2012 года. Мужчина рассказал о том, что группа базировалась в Луганске, а сам он приехал в Украину защищать область.

Александров назвал фамилии всех членов их группы.

"Мы зашли на территорию Украины 26 марта 2015. Зашли в составе второго батальона в количестве 220 человек", - сообщил он.

Второй – капитан Евгений Ерофеев родом из Куйбышева. Российский бывший солдат-срочник третьей отдельной бригады спецназа в Тольятти признал командира Евгения Ерофеева и заявляет, что тот не увольнялся со службы.

20 мая задержанный воспользовался возможностью поговорить по телефону со своими близкими.

"Телефоны родных Александрова продолжают молчать", - сообщил советник главы СБУ Маркиан Лубкивский.