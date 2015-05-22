В Риге начинается второй день саммита "Восточного партнерства"

По состоянию на 8.00 текст заключительной декларации еще не согласован, сообщил корреспонденту УНИАН высокопоставленный европейский дипломат.

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По его словам, продолжается дискуссия вокруг позиции Беларуси и Армении относительно слов "незаконная аннексия Крыма", а также между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху.

Пленарное заседание саммита начнется в 9.00. Ожидается, что в рамках заседания Украина и Европейский Союз подпишут меморандум о взаимопонимании относительно выделения Украине 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи.

Саммит завершится во второй половине сегодняшнего дня пресс-конференцией президента Европейского Совета Дональда Туска, президента Єврокомиссии Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Латвии Лаймдоти Страуюми.

Украину на саммите представляет президент Петр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ЕС согласовал декларацию Рижского саммита со ставкой на отмену виз для украинцев.