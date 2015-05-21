Порошенко говорит, что не разочарован проектом итоговой декларации Рижского саммита

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины журналистам перед началом мероприятий Европейской народной партии в рамках саммита Восточного партнерства в Риге.

"Я выгляжу как разочарованная личность? Мы значительно улучшили декларацию", - заявил Порошенко.

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По его словам, украинская сторона должна получить "сильный сигнал относительно безвизового режима, конкретные шаги относительно реформ, которые должны быть сделаны". "Мы также очень ценим, что наш процесс реформ уже очень высоко оценен ЕС. Завтра мы подпишем Меморандум о макрофинансовой помощи, и, конечно, мы ожидаем на европейскую перспективу", - подчеркнул Порошенко.

Глава Украинского государства также сообщил, что саммит Восточного партнерства примет декларацию, в которой будет "заложена очень сильная поддержка нашим европейским стремлениям". "Мы готовы реформировать страну, демонстрировать борьбу с коррупцией, улучшать инвестиционный климат. Но мы стоим перед вызовами в сфере безопасности и обороны не только для моей страны, не только защищая территориальную целостность и независимость Украины, но мы боремся за свободу и демократию в Европе. Важный сигнал для нас, что мы должны продемонстрировать две вещи - единство ЕС и солидарность с Украиной", - подчеркнул он.

Напомним, Порошенко 21 и 22 мая будет находиться с рабочим визитом в Латвии, где примет участие в саммите "Восточное партнерство".