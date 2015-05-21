Упоминание об аннексии Крыма останется в декларации Рижского саммита, несмотря на демарш Беларуси и Армении

Об этом сообщает Радио Свобода.

Но при этом к тексту декларации как компромисс внесут и упоминание о том, что эти две страны голосовали против такого признания в Генеральной ассамблее ООН.

"ЕС подтверждает свои позиции, провозглашенные в Совместном заявлении на саммите ЕС – Украина 27 апреля, включительно с позицией относительно незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Участники саммита подтверждают свои позиции относительно резолюции Генеральной ассамблеи ООН 68/262 о территориальной целостности Украины", – говорится в нынешнем тексте проекта декларации.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя в Риге нежелание Минска и Еревана соглашаться на упоминание о нелегальности аннексии Крыма, заявил, что ситуация с аннексией Крыма «признана всем миром», а если Беларусь недостаточно решительная, чтобы признать это, то «это проблема Беларуси, а не ЕС».

Член Европейского парламента от Германии Эльмар Брок, со своей стороны, заявил в Риге, что президент Армении Серж Саргсян «находится под невероятной угрозой со стороны россиян», ибо, по его словам, если Армения останется без поддержки и войск России, то конфликт за Нагорный Карабах выиграет Азербайджан.

Читайте такжеПредставитель ЕС: саммит в Риге проходит после худшего политического кризиса в ЕвропеЕвропарламентарий от Польши Яцек Сариуш-Вольский в связи с этим отметил журналистам в Риге: «Истинное утверждение заключается в том, что территория суверенного государства Украины, с Крымом и Донбассом, подверглась вторжению, часть ее аннексировала и оккупировала третья сторона – Россия. Это утверждение, эта позиция не могут быть предметом переговоров – так же, как не является предметом переговоров утверждения, что армяне стали жертвами геноцида».

«Армяне должны понять: если они требуют правды, которую некоторым трудно признать, относительно судьбы их народа, то они не могут хотеть от других отказываться от правды, не говорить правды. А правда кристально ясна: это аннексия, оккупация, вторжение. По этому поводу мы не можем пойти на компромисс», – добавил польский европарламентарий.

В среду, 20 мая агентство Reuters сообщило из Риги накануне саммита, что Армения и Беларусь заявили об отказе подписывать итоговую декларацию, если в ней будет любое упоминание о нелегальности аннексии Россией украинского Крыма.