Декларация саммита Восточного партнерства еще не готова - премьер Латвии
21:18, 21 мая 2015Политика
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Премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма говорит, что заключительная декларация саммита Восточного партнерства еще не согласована, но в ней будет отражена последовательность предоставления безвизового режима Украине и Грузии.
Декларация саммита еще не готова / @EPP
Об этом она сказала в четверг в Риге перед началом работы саммита Восточного партнерства, передает собственный корреспондент УНИАН.
"Заключительная декларация еще не согласована. Министры иностранных дел сейчас над этим работают. Но будет прописано, что Комиссия в конце этого года предоставит новый доклад, и если все критерии будут выполнены, то Грузия и Украина в следующем году получат безвизовый режим", - сказала Страуюма.
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