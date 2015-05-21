Декларация саммита Восточного партнерства еще не готова - премьер Латвии

Об этом она сказала в четверг в Риге перед началом работы саммита Восточного партнерства, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Заключительная декларация еще не согласована. Министры иностранных дел сейчас над этим работают. Но будет прописано, что Комиссия в конце этого года предоставит новый доклад, и если все критерии будут выполнены, то Грузия и Украина в следующем году получат безвизовый режим", - сказала Страуюма.

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