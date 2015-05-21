ЕС согласовал декларацию Рижского саммита со ставкой на отмену виз для украинцев - источник

Об этом сообщает РАР со ссылкой на собственные источники среди европейских дипломатов.

"Согласована рижская декларация. Удалось добиться более амбициозных записей", - сказал агентству один из собеседников.

Агентство отмечает, что документ, в частности, содержит запись о признании европейских стремлений и европейского выбора Украины, Молдовы и Грузии и содержит более амбициозные записи по вопросу отмены виз для украинцев и грузин.

Агентство заметило, что против этого изначально выступали дипломаты ряда европейских стран.

"Компромиссный проект окончательного документа саммита подчеркивает, что как ЕС, так и восточные партнеры придают большое значение сотрудничеству в рамках Восточного партнерства. В нем отмечено, что каждая страна партнерства имеет "суверенное право свободно выбирать уровень амбиций и целей, которые ставит себе в отношениях с ЕС", - отмечает агентство.

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По данным дипломатических источников РАР, в документ также была добавлена запись о признании "европейских устремлений и европейского выбора партнеров, в связи с тем, что заявлено в соглашениях об ассоциации".

В проекте документа, который видел корреспондент РАР, также подчеркивается поддержка суверенности и территориальной целостности всех государств Восточного партнерства и усилий, направленных на урегулирование конфликта в Украине.

Вместе с тем в нем отсутствует непосредственная критика России за то, что она делает в Украине.

РАР отмечает, что, по неофициальной информации, Украина, Молдова и Грузия планируют по итогам саммита в Риге принять отдельную декларацию, в которой хотят подтвердить, что их целью является вступление в Европейский Союз.