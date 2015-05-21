ЕС согласовал декларацию Рижского саммита со ставкой на отмену виз для украинцев - источник
Постоянные представители 28 государств Европейского Союза на своей встрече в среду согласились на принятие более амбициозной декларации по итогам саммита Восточного партнерства.
Об этом сообщает РАР со ссылкой на собственные источники среди европейских дипломатов.
"Согласована рижская декларация. Удалось добиться более амбициозных записей", - сказал агентству один из собеседников.
Агентство отмечает, что документ, в частности, содержит запись о признании европейских стремлений и европейского выбора Украины, Молдовы и Грузии и содержит более амбициозные записи по вопросу отмены виз для украинцев и грузин.
Агентство заметило, что против этого изначально выступали дипломаты ряда европейских стран.
"Компромиссный проект окончательного документа саммита подчеркивает, что как ЕС, так и восточные партнеры придают большое значение сотрудничеству в рамках Восточного партнерства. В нем отмечено, что каждая страна партнерства имеет "суверенное право свободно выбирать уровень амбиций и целей, которые ставит себе в отношениях с ЕС", - отмечает агентство.
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По данным дипломатических источников РАР, в документ также была добавлена запись о признании "европейских устремлений и европейского выбора партнеров, в связи с тем, что заявлено в соглашениях об ассоциации".
В проекте документа, который видел корреспондент РАР, также подчеркивается поддержка суверенности и территориальной целостности всех государств Восточного партнерства и усилий, направленных на урегулирование конфликта в Украине.
Вместе с тем в нем отсутствует непосредственная критика России за то, что она делает в Украине.
РАР отмечает, что, по неофициальной информации, Украина, Молдова и Грузия планируют по итогам саммита в Риге принять отдельную декларацию, в которой хотят подтвердить, что их целью является вступление в Европейский Союз.