Финляндия осудила открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом
Финляндия осудила открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив.
Об этом говорится в заявлении МИД Финляндии в Twitter.
"Поддержка Финляндией территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ остается твердой", - говорится в сообщении.
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Перед этим открытие железнодорожного сообщения Российской Федерации в аннексированный Крым через Керченский мост осудили в Европейском Союзе и ООН.
23 декабря Россия завершила строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив в аннексированный Крым. Открывал мост президент России Владимир Путин.
Первый поезд из Санкт-Петербурга в оккупированный РФ Севастополь планировали запустить 23 декабря.