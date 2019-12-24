Финляндия осудила открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом

Перед этим открытие железнодорожного сообщения Российской Федерации в аннексированный Крым через Керченский мост осудили в Европейском Союзе и ООН.

Финляндия осудила открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив. Об этом говорится в заявлении МИД Финляндии в Twitter. "Поддержка Финляндией территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ остается твердой", - говорится в сообщении. Читайте такжеВ РФ заявили, что готовы предоставить следствию данные о крушении рейса MH17 Перед этим открытие железнодорожного сообщения Российской Федерации в аннексированный Крым через Керченский мост осудили в Европейском Союзе и ООН. 23 декабря Россия завершила строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив в аннексированный Крым. Открывал мост президент России Владимир Путин. Первый поезд из Санкт-Петербурга в оккупированный РФ Севастополь планировали запустить 23 декабря.

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