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Финляндия осудила открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом

09:07, 24 декабря 2019
Политика
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RoksolanaToday&Крым

Об этом говорится в заявлении МИД Финляндии в Twitter.

"Поддержка Финляндией территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ остается твердой", - говорится в сообщении.

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Перед этим открытие железнодорожного сообщения Российской Федерации в аннексированный Крым через Керченский мост осудили в Европейском Союзе и ООН.

23 декабря Россия завершила строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив в аннексированный Крым. Открывал мост президент России Владимир Путин.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в оккупированный РФ Севастополь планировали запустить 23 декабря.

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Теги: #Россия#Финляндия#оккупация Крыма