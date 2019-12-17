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США рассматривают возможность назначения нового посла в Украине и приезд Помпео – СМИ

20:27, 17 декабря 2019
Политика
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REUTERS

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

По информации Politico, помощники Трампа ради этого рассматривают назначение нового американского посла в Киев.

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Среди кандидатур – глава немецкого фонда Маршаллла США, генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон. Газета пишет, что президент одобрил выбор Дейтона, да и сам кандидат выражал готовность приняться к новым обязанностям.

В Белом доме также рассматривают кандидатуру и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Рикера. Зимой 2018-го уже рассматривали на эту должность.

Чиновники надеются, что посол поможет стабилизировать хрупкие отношения США и Украины на фоне расследования об импичменте.

В то же время говорится и о визите в Киев Госсекретаря США Майк Помпео, что должен посетить Украину в январе 2020 года.

Ранее отстраненная от должности посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович, объясняя свой отъезд, признала, что на протяжении месяцев подвергалась критике со стороны Рудольфа Джулиани, личного адвоката Трампа.

В частности, сказано, что Джулиани обвинил ее в том, что она "лично обливала грязью" президента и стремилась защитить интересы бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в состав наблюдательного совета украинской энергетической компании Burisma.

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Теги: #Трамп#США#посол