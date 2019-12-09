Трамп о визите Джулиани в Украину: "Говорит, что имеет много хорошей информации"
Президент США Дональд Трамп заявил, что его личный адвокат Рудольф Джулиани привез «много хорошей информации», которую сможет использовать на показаниях в Конгрессе.
Об этом заявил американский лидер, отвечая на вопрос о недавнем визите Джулиани в Украину, передает Громадське со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
«Он планирует сделать доклад, я думаю, для генерального прокурора и Конгресса. Он говорит, что имеет много хорошей информации. Я еще не говорил с ним об этой информации», — заявил Трамп.
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По словам Трампа, его адвокат не рассказал ему, что именно ему удалось разыскать.
Раньше стало известно, что 4 декабря Джулиани встретился в Будапеште с бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко, а вечером 4 декабря прилетел в Киев. В Украине он встретился с еще одним бывшим генпрокурором Виктором Шокиным, прокурором Константином Куликом и несколькими другими чиновниками. Вероятно, целью визита Джулиани в Венгрию и Украину был сбор информации, которая могла бы подорвать процедуру импичмента в Палате представителей Конгресса США, пишут американские СМИ.
В то же время New York Times сообщил, что Джулиани приехал в Киев для подготовки документальных программ для телеканала One America News (OAN), который имеет консервативное направление. Темой программ является продвижение версии Джулиани по делу об импичменте Трампа — что действия президента США, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и препятствовании расследованию конгрессменов, вполне законные, а Украина на самом деле вмешивалась в американские выборы 2016 года в пользу демократов.