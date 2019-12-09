Трамп о визите Джулиани в Украину: "Говорит, что имеет много хорошей информации"

По словам Трампа, его адвокат не рассказал ему, что именно ему удалось разыскать.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его личный адвокат Рудольф Джулиани привез «много хорошей информации», которую сможет использовать на показаниях в Конгрессе.

Об этом заявил американский лидер, отвечая на вопрос о недавнем визите Джулиани в Украину, передает Громадське со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Он планирует сделать доклад, я думаю, для генерального прокурора и Конгресса. Он говорит, что имеет много хорошей информации. Я еще не говорил с ним об этой информации», — заявил Трамп.

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По словам Трампа, его адвокат не рассказал ему, что именно ему удалось разыскать.

Раньше стало известно, что 4 декабря Джулиани встретился в Будапеште с бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко, а вечером 4 декабря прилетел в Киев. В Украине он встретился с еще одним бывшим генпрокурором Виктором Шокиным, прокурором Константином Куликом и несколькими другими чиновниками. Вероятно, целью визита Джулиани в Венгрию и Украину был сбор информации, которая могла бы подорвать процедуру импичмента в Палате представителей Конгресса США, пишут американские СМИ.

В то же время New York Times сообщил, что Джулиани приехал в Киев для подготовки документальных программ для телеканала One America News (OAN), который имеет консервативное направление. Темой программ является продвижение версии Джулиани по делу об импичменте Трампа — что действия президента США, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и препятствовании расследованию конгрессменов, вполне законные, а Украина на самом деле вмешивалась в американские выборы 2016 года в пользу демократов.