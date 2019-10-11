Йованович назвала свой отъезд из Украины прямым результатом давления Трампа на Госдеп - WP

Бывший посол США опровергает обвинения личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, что она якобы защищала интересы бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в состав наблюдательного совета украинской энергетической компании Burisma.

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп давил на Государственный департамент США, чтобы уволить ее с должности американского посла в Украине.

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Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на заранее подготовленный текст выступления Йованович перед Конгрессом, который есть в распоряжении издания.

В частности, Йованович заявляет, что ее отъезд из Украины является прямым результатом давления Трампа на Госдепартамент.

Она заявила, что этой весной была вынуждена покинуть Киев "ближайшим самолетом" и в итоге уволена со своей должности, а второй по своему влиянию чиновник в Госдепартаменте сказал ей, что хотя она не совершила ничего плохого, президент утратил доверие к ней, и поэтому Госдеп с лета 2018 года находился под существенным давлением.

Объясняя свой отъезд, Йованович признала, что на протяжении месяцев подвергалась критике со стороны Рудольфа Джулиани, личного адвоката Трампа. В частности, сказано, что Джулиани обвинил ее в том, что она "лично обливала грязью" президента и стремилась защитить интересы бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в состав наблюдательного совета украинской энергетической компании Burisma.

При этом Йованович опровергла эти обвинения и сказала, что не могла поверить, что ее руководство решило уволить ее, основываясь на "необоснованных и ложных утверждениях от людей, которые имели явно сомнительные намерения".