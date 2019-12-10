В Кабмине не видят проблем в заключении Венецианской комиссии о языковом законе

Эксперты Венецианской комиссии считают, что закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного не устанавливает надлежащего баланса между украинским языком и языками национальных меньшинств.

В правительстве не видят проблем в заключении Венецианской комиссии (ВК) относительно закона о защите государственного языка.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова и первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук сообщили сегодня на пресс-конференции.

«Комиссия согласилась с правом Украины на защиту и популяризацию своего государственного языка. Они отмечают как позитив, что в этом законе заложена возможность любому гражданину изучить государственный язык. Но там есть и рекомендации, к которым Украина в определенной степени прислушивается. В частности, готовится закон о нацменьшинствах, где все пожелания будут приняты к рассмотрению», - сказала Монахова.

В свою очередь первый заместитель министра отметил, что ВК хочет получить дополнительное обоснование, есть разделение на языки коренных народов, языки европейских стран и другие языки нацменьшинств.

«Они не отрицают этого, но попросили дополнительное обоснование, поэтому это вопрос диалога», - сказал Максимчук.

Как сообщал УНИАН, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу 16 июля.

Закон предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. При этом лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, на языке соответствующего национального меньшинства Украины.

6 декабря ВК обнародовала заключение относительно языкового закона. Согласно документу, закон не устанавливает надлежащего баланса между украинским и языками меньшинств. Комиссия призвала украинские власти отсрочить воплощение положений языкового закона до принятия закона о национальных меньшинствах.