МИД Венгрии назвал условие, при котором не будет блокировать вступление Украины в НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет блокировать вступление Украины в НАТО, если Киев "вернет права" венгерскому меньшинству.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венецианская комиссия «снова дала ясно понять», что принятый в период президентства Петра Порошенко Закон о языке «отбирает» ранее приобретенные права национальных меньшинств Украины в сфере пользования ими родного языка.

Читайте такжеВенгрия продолжит блокировать переговоры о членстве Украины в НАТО - Сийярто

В коммюнике внешнеполитического ведомства Венгрии министр заявляет: таким образом, эта профессиональная экспертиза якобы доказывает, что языковой закон «противоречит международному праву и обязательствам Украины», передает радио Свобода. «Предыдущий президент Украины Петр Порошенко и поддержанные предыдущим парламентом законы (о языке и среднем образовании – ред.) хотели положить конец использованию языков меньшинств во всех сферах жизни. Для Венгрии это неприемлемо», – говорится в заявлении главы МИД Венгрии.

Вместе с тем Петер Сийярто отметил, что правительство его страны имеет определенные ожидания относительно новоизбранного главы Украины Владимира Зеленского. «Новый президент, новая надежда», – отмечает он.

Венгерский чиновник вновь повторил обнародованную им же позицию 4 декабря. Как только закарпатские венгры «снова получат отобранные у них права», Венгрия, как и раньше, будет поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины, подчеркнул Сийярто.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Совет экспертов по конституционному праву Венецианской комиссии Совета Европы заявил, что закон о государственном языке Украины не обеспечивает баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств. «Для избежания того, чтобы языковая проблема стала источником межэтнической напряженности в Украине, крайне важно добиться соответствующего баланса в ее языковой политике. Власти до сих пор не сделали этого, в том числе в недавнем законе о государственном языке», – говорится в выводах Венецианской комиссии, размещенных на сайте Совета Европы.