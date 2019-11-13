В Венгрии выразили желание возобновить диалог с Украиной на высшем уровне

Как известно, Венгрия уже два года блокирует заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров и президентов.

Настало время начать украинско-венгерский диалог на высшем уровне, заявил председатель комитета по иностранным делам парламента после того, как орган заседал во вторник.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Hirado.

Венгрия готова "перевернуть новую страницу" в отношениях с Украиной, заявил журналистам председатель комитета Жолт Немет, депутат от партии власти "Фидес".

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Немет поприветствовал избрание Владимира Зеленского на пост президента Украины и несколько достижений, сделанных с тех пор в отношении ряда венгерских вопросов, таких как вопросы двойного гражданства.

Одновременно Немет выразил сожаление по поводу того, что Василий Брензович, председатель Общества венгерской культуры (КМКС) Закарпатье потерял мандат в Верховной раде.

Говоря об украинском законе об образовании и языке, Немет также заявил: жалеет, что "права венгров на Закарпатье не были возобновлены".

В свою очередь государственный секретарь Министерства иностранных дел и торговли Левенте Мадьяр заявил, что Венгрия имеет большой интерес к восстановлению стабильности и безопасности в Украине, поскольку война дестабилизировала весь регион с геополитическими последствиями.

"Мы помогаем Украине, насколько это возможно", - сказал он, отметив 100 миллионов евро, выделенных на поддержку усилий Украины по восстановлению страны. Теперь время Украине ответить на "доброжелательную дружественность" Венгрии, добавил он.

"Если при предыдущей администрации это оказалось невозможным, надеемся, что конструктивный диалог может быть открыт с действующей, и вопросы могут быть урегулированы, даже если не все сразу", - сказал он.

Как известно, Венгрия уже два года блокирует заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров и президентов.

В то же время Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг слова венгерского руководства о якобы заблокированном Венгрией решении последнего заседания комиссии Украина-НАТО.

Киев считает, что обе стороны должны пойти на уступки, чтобы решить конфликт.

Одновременно генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину внедрить все рекомендации Венецианской комиссии относительно прав меньшинств.