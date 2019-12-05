ЦИК зарегистрировала нового нардепа от «Слуги народа»

Сергей Мандзий будет работать в Верховной Раде вместо Александра Кубракова, назначенного председателем «Укравтодора».

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Сергея Мандзия.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, такое решение было принято сегодня на заседании комиссии.

Отмечается, что Верховная Рада постановлением от 3 декабря досрочно прекратила полномочия народного депутата Александра Кубракова, избранного на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии «Слуга народа», в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий. Указанное Постановление поступило в ЦИК.

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Следовательно, Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата, избранного на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Мандзия Сергея Владимировича, 1974 года рождения, проживает в Хмельницком, члена политической партии «Слуга народа», включенного в избирательный список партии под №136.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Кубраков был назначен председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).