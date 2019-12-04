Atlantic Council: У Украины почти не осталось надежных союзников

В Берлине и Париже влиятельные стороны хотят договариваться с Кремлем, но это возможно только за счет Киева.

Декабрь 2019 года может стать решающим месяцем для Украины. Лидеры стран НАТО уже начали встречу в Лондоне. А 9 декабря в Париже пройдет долгожданная встреча так называемой "нормандской четверки".

Тем временем, если длительным энергетическим спорам между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" и суждено завершиться к началу 2020 года, то лучше бы это случилось даже к 13 декабря. Об этом в статье для Atlantic Council пишет бывший старший научный сотрудник Американского внешнеполитического совета" и эксперт Военного колледжа США Стивен Бланк.

Все эти события происходят на фоне геополитического ухудшение, которое не дает Украине причин для оптимизма. Беспристрастная оценка нынешних тенденций указывает на то, что несмотря на широкую поддержку миротворческих усилий президента Владимира Зеленского, Украина столкнулась с рядом серьезных вызовов для своей безопасности, которые могут еще больше подорвать независимость страны и ее территориальную целостность.

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Самое важное то, что отсутствуют любые признаки сокращения решимости России в работе над фактическим, если не юридическим уничтожением молодой украинской государственности. Москва до сих пор требует, чтобы Киев согласился на формулу, которая бы превратила Украину в конфедерацию, в которой ныне оккупированные территории на Донбассе смогли бы пользоваться правом вето на инициативы центрального правительства. В частности, чтобы они могли блокировать антикоррупционные меры, которыми пользуется Россия, а также работать над подрывом украинской государственности. Вместе с тем, Россия также отказывается обсуждать статус Крыма.

Тем временем, Москва хочет сохранить возможность поставлять газ в Восточную Европу через украинскую территорию, пока газопровод "Северный поток-2" не будет достроен и запущен. В итоге Россия хочет контролировать Восточную Европу и Украину с помощью поставок газа. Поэтому она может использовать "Северный поток-2", чтобы изолировать Украину от Европы и сделать ее полностью зависимой от российских энергоносителей. Если новая российская "труба" будет запущена, Москва сможет лишить Киев трех миллиардов долларов ежегодного дохода за транзит.

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Все эти проблемы имеют глобальное значение, потому что российская война против Украины - это лишь одна часть более широкого конфликта. Российская агрессия против украинского государства лишь отражает презрение Кремля к суверенитету всех стран Центральной и Восточной Европы. Она также разоблачает российское пренебрежение к свободе передвижения в море. Поэтому это центральный эпизод более широкой 15-летней войны, которую Москва ведет против Запада.

Эта война выражается в бесконечных "активных мероприятиях", подстрекательстве коррупции, в информационных атаках, кибератаках, а также в операциях воздействия, нацеленных дестабилизировать Евросоюз и НАТО как в целом, так и их отдельных участников. Поэтому Украина – это лишь наиболее интенсивный и заметный эпизод гибридной войны, которая сделала современную Россию главной угрозой для НАТО и европейской безопасности.

Это делает саммит альянса в Лондоне и мирные переговоры в Париже еще более важными. В столице Великобритании уже установлена сцена для "разборок" между США и их союзниками. Рассказы Дональда Трампа о том, как страны НАТО "насилуют" Америку, не тратя денег на оборону, разожгли старые проблемы, которые могут подорвать единство союзников. Хотя расходы на оборону в альянсе выросли, много стран-участниц до сих пор не достигли нужных сумм. А другие отказываются видеть угрозу со стороны России. Германия, к примеру, начнет выполнять требование тратить на оборону 2% от ВВП только в 2031 году. Тем временем, Великобритания парализована процессом Brexit, а ее оборона кажется не достаточно прочной.

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На другой стороне Ла-Манша президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько комментариев о "мертвом мозге" НАТО и необходимости найти взаимопонимание с Россией. Они напрямую связаны с его чувством, что на администрацию Дональда Трампа нельзя положиться. Заявления Макрона вызвали шквал возмущения, в частности в Германии. Вместе с тем, Берлин до сих пор не хочет брать на себя дополнительную оборонительную ответственность. Вместо этого Германия давила на Европу, чтобы та согласилась с появлением "Северного потока-2", который не принесет никакой экономической выгоды никому кроме "Газпрома" и нескольким немецким компаниям. Но эта "труба" угрожает единству союзников и энергетической безопасности Польши, стран Балтии и Украины.

Во Франции и Германии влиятельные стороны четко хотят договориться с Россией. Однако, любая крупная договоренность с Кремлем может состояться только ценой Украины. Соглашения, которые Макрон и немецкие бизнес-лидеры продвигают, недопустимы и неприемлемы как для Киева, так и для Восточной Европы в целом. Таким образом можно сделать вывод, что европейское единство распадается.

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В геополитической среде, которое ухудшается, присутствие США в форме НАТО остро необходимо для сохранения безопасности и процветания на континенте. Однако, благодаря некомпетентного поведения Трампа с европейскими проблемами безопасности и одновременная погоня за рядом несовместимых украинских политик, у Вашингтона сейчас нет четкой позиции относительно Украины.

Это оставляет Киев с чрезвычайно небольшим списком союзников, на которых он может положиться в решающий месяц. В Лондоне НАТО может выпустить коммюнике относительно структурных проблем в организации. Но это не поможет загладить более широкую картинку ухудшения. Если НАТО не воплотит новые политики и не восстановит ощущение цели, Украина будет в опасности. А Владимир Путин будет чувствовать поощрение продолжать гибридную войну по всей Европе и за ее пределами без какого-либо наказания.