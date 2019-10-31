Москва может использовать "Северный поток-2" как "молот" для удара по украинцам – Госдеп (видео)
Россия может использовать газопровод "Северный поток-2" для давления на Киев и удара по украинской экономике, считает первый заместитель госсекретаря Джон Салливан.
Читайте такжеКоболев отреагировал на разрешение Дании строить "Северный поток-2"
Такое заявление чиновник сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
«Это даст России огромный рычаг давления на Украину, а также «молот», которым она может ударить по украинцам», – отметил Салливан.
Замглавы Госдепа пояснил, что прекращение газового транзита через украинскую ГТС лишит украинскую экономику миллиардов долларов. Он напомнил, что президент Трамп ранее громко заявлял о последствиях завершения строительства газопровода.
Салливан признал, что США пока не удалось убедить европейских союзников остановить строительство «Северного потока-2».
При этом замглавы Госдепа подчеркнул, что Москва может завершить проект.
"Строительство завершено на 80%, и строительство продолжается. Я считаю, что у россиян есть ресурсы и возможности для того, чтобы закончить строительство", - заключил он.
Как сообщалось накануне, датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе страны.
Россия, Финляндия, Швеция и Германия выдали разрешения еще раньше. "Северный поток-2" практически достроен, однако Дания была последней страной, которая до сих пор не выдала разрешение на его строительство.