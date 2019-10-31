Москва может использовать "Северный поток-2" как "молот" для удара по украинцам – Госдеп (видео)

Сейчас у Москвы есть ресурсы и возможности для завершения строительства газопровода, признал замглавы Госдепа США.

Россия может использовать газопровод "Северный поток-2" для давления на Киев и удара по украинской экономике, считает первый заместитель госсекретаря Джон Салливан.

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Такое заявление чиновник сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«Это даст России огромный рычаг давления на Украину, а также «молот», которым она может ударить по украинцам», – отметил Салливан.

Замглавы Госдепа пояснил, что прекращение газового транзита через украинскую ГТС лишит украинскую экономику миллиардов долларов. Он напомнил, что президент Трамп ранее громко заявлял о последствиях завершения строительства газопровода.

Салливан признал, что США пока не удалось убедить европейских союзников остановить строительство «Северного потока-2».

При этом замглавы Госдепа подчеркнул, что Москва может завершить проект.

"Строительство завершено на 80%, и строительство продолжается. Я считаю, что у россиян есть ресурсы и возможности для того, чтобы закончить строительство", - заключил он.

Как сообщалось накануне, датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе страны.

Россия, Финляндия, Швеция и Германия выдали разрешения еще раньше. "Северный поток-2" практически достроен, однако Дания была последней страной, которая до сих пор не выдала разрешение на его строительство.