В Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса

Перед встречей в «нормандском формате» состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского.

В Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, соответствующее решение принято во время координационного совещания в рамках подготовки к встрече лидеров стран «нормандского формата».

Участники совещания обсудили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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«Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами», - сказано в сообщении.

Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украины сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия.

На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей глава Украинского государства дал поручение главнокомандующему Вооруженными силами Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения операции Объединенных сил.

Решено, что перед встречей в «нормандском формате» состоится заседание СНБО под председательством президента Владимира Зеленского.

Как сообщал УНИАН, встреча в «нормандском формате» лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.