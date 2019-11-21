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Зеленский о "прослушке" в кабинете у Трубы: будем разбираться

09:46, 21 ноября 2019
Политика
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Зеленский пообещал разобраться со скандалом в ГБР / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал опубликованные в Сети скандальные аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете у директора Государственного бюро расследований  (ГБР) Романа Трубы.

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«Сначала я прочитал, что была «прослушка» у Трубы в ГБР. А потом прочитал, что Труба опроверг это, сказал, что это «фейки». Завтра (21 ноября – УНИАН) будем разбираться», – сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, вечером 19 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием «Трубу прорвало», где выкладывают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя ГБР и на которых слышен похожий на его голос.

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Теги: #ГБР#Роман Труба#Владимир Зеленский