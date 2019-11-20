Путин заявил, что у него нет никаких отношений с Зеленским
13:59, 20 ноября 2019Политика
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Путину «кажется, что Зеленский симпатичный человек, искренний и реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе».
По словам Путина, Зеленский сделал позитивные шаги / коллаж УНИАН
Президент РФ Владимир Путин заявляет, что у него нет никаких отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на форуме «Россия зовёт».
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«Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких. Я его не видел никогда, я с ним не знаком, но по телефону несколько раз разговаривали... Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний, на мой взгляд, он реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе», - добавил он.
При этом Путин подчеркнул, что не знает, насколько Зеленский в состоянии это сделать.
По его словам, позитивные шаги Зеленский сделал, в частности, это разведение сил и средств в двух населенных пунктах на Донбассе.
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