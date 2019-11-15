Стала известна дата проведения встречи в "нормандском формате"
17:34, 15 ноября 2019Политика
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В Офисе президента пообещали вскоре раскрыть подробности последнего разговора Зеленского с Макроном относительно встречи.
Зеленский провел телефонный разговор с Макроном / фото УНИАН
Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря.
Читайте такжеПутин: речь о встрече с Зеленским до "нормандского" саммита не идетОб этом говорится в сообщении на Facebook-странице Офиса президента Украины.
«Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макрона. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" состоится 9 декабря. Подробности разговора – позже», – отмечается в сообщении.
Как ранее сообщал УНИАН, по словам председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, разведения сил на Донбассе до «нормандской встречи» больше не будет.
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