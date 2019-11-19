"Денацификация" и просвещение: эксперт рассказал, что нужно сделать в ОРДЛО перед проведением выборов

Генеральный директор Международного центра обороны и безопасности (ICDS) в Таллинне Дмитрий Теперик считает, что условия, которые РФ выдвигает по поводу Донбасса, на данный момент невыгодны для Украины.

Генеральный директор Международного центра обороны и безопасности (ICDS) в Таллинне Дмитрий Теперик считает, что выборы на деоккупированных территориях Донбасса можно проводить только после реализации в течение 5-6 лет среди местного населения просветительских программ.

Такое мнение он выразил в интервью УНИАН.

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Комментируя будущую встречу в «нормандском формате», Теперик отметил, что украинским гражданам необходимо понимать, с какими «картами» и планами президент Владимир Зеленский поедет на эти переговоры.

«Понятно, что, если один план не сработает, должен быть второй и третий. Какие уступки готова делать украинская сторона, и почему она вообще должна на них идти…», - добавил он.

При этом эксперт отметил, что условия, которые выдвигает РФ по поводу Донбасса, на данный момент Украине невыгодны.

«Безусловно, должен быть восстановлен суверенитет и территориальная целостность, взят контроль над границей. Но тут вопрос в деталях. Возникает вопрос амнистии или не амнистии участников событий на Донбассе, как будет проходить «денацификация» оккупированных территорий, как можно будет отличить тех, кто активно сотрудничали с режимом оккупантов, кто сотрудничал неактивно, но вынужден был это делать, а кто вообще не сотрудничал… Это нужно будет сделать», - считает Теперик.

«Выборы я бы ни в коем случае не проводил сразу после восстановления контроля над границей на Донбассе. Их проведение возможно после 5-6 лет конкретных образовательных и просветительских программ. Нужно понять и исследовать настроение общества и в какую сторону его придется преобразовывать, потому что, понятно, что последние 5 лет усиленной промывки мозгов и пропаганды не прошли безрезультатно… В этом плане, я считаю, на те условия, которые выдвигает Россия, нет смысла соглашаться, если есть понимание того, что необходимо вернуть в состав Украины не столько территории, сколько людей», - резюмировал Теперик.

Как сообщал УНИАН, встреча глав государств «нормандского формата» запланирована на 9 декабря.