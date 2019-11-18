В Кремле подтвердили, что встреча в "нормандском формате" запланирована на 9 декабря

Сегодня Путин проведет международный телефонный разговор касательно данной встречи.

Встреча глав государств «нормандского формата» запланирована на 9 декабря, подготовка вступила в завершающую стадию.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нормандский формат» запланирован на 9 декабря. Это, действительно, так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию», - сказал он.

При этом Песков сообщил, что сегодня президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор касательно данной встречи, однако не уточнил, с кем именно. «Мы дадим информацию по этому телефонному разговору», - добавил он.

На вопрос УНИАН, какие ожидания в Кремле от данной встречи, Песков ответил: «Я не буду высказывать какие-то ожидания. Это очень серьезная встреча, долгожданная».

«Вы знаете, что предшествовал длительный период перед тем, как эта встреча была запланирована, был очень большой – мы, с сожалением, констатируем – перерыв в работе «нормандского формата», и давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться и в то же время не занижать, надеясь, что подготовка возымеет свои результаты», - сказал он.