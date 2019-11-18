Разумков: вскоре мы можем получить первые законопроекты о народовластии

По словам главы парламента, это законопроекты о референдумах, о народном вето и др.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что в ближайшее время будут готовы первые проекты законов из пакета законопроектов о народовластии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос, на какой стадии находится разработка пакета законопроектов о народовластии, в котором также будет содержаться вопрос проведения референдумов.

Разумков напомнил, что в этом пакете речь должна идти, в частности, об общегосударственном референдуме и о местных, о народном вето, а также могут быть другие законопроекты.

"Группа достаточно большая работает над этими задачами. И я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем получить уже первые законопроекты, которые будут рассматриваться в Верховной Раде Украины", - сказал председатель парламента.