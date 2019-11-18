Законопроект об "особом статусе Донбасса" будет разрабатываться после "нормандской встречи" – Разумков

Спикер считает, что этот документ должен создаваться совместно парламентом, Офисом президента и обществом.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что написание законопроекта об особом статусе Донбасса будет происходить после "нормандской встречи".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга, отвечая на вопрос, на каком сейчас этапе разработка так называемого законопроекта об особом статусе Донбасса, и о заявлении министра иностранных дел Вадима Пристайко о том, что депутаты вроде бы не спешат разрабатывать соответствующий документ.

Разумков выразил надежду, что "нормандская встреча" состоится уже скоро.

"Я, к сожалению, не видел прямую речь господина министра, но я не совсем понимаю такую формулировку. Потому что и президент об этом говорил, и я надеюсь, что Министерство иностранных дел разделяет позицию президента, так же, как и Верховная Рада, что написание этого законопроекта будет происходить после "нормандской встречи", - подчеркнул Разумков.

Он выразил надежду, что встреча в "нормандском формате" сможет дать ответы на многие вопросы, которые сейчас есть в обществе.

Спикер также подчеркнул, что этот законопроект должен создаваться совместно парламентом, Офисом президента и обществом.

"Поэтому сегодня упрекать народных депутатов, что что-то не сделано, - я думаю, мягко говоря, не соответствует тем реалиям, в которых сегодня находится государство", - подытожил председатель парламента.