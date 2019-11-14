Украина и Польша усилят военное сотрудничество - Генштаб

Представители Генштаба ВСУ рассказали польским коллегам о ситуации на Донбассе.

Украинская делегация во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Сергеем Наевым во время рабочего визита в Польшу договорилась о перспективных шагах по углублению военного сотрудничества между вооруженными силами обеих стран.

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Как сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ, визит в Польшу происходит в период с 12 по 14 ноября в рамках работы по трансформации объединенного командования ВСУ.

Отмечается, что во время рабочей поездки изучался опыт Республики Польша как страны-члена Альянса, в частности, порядок работы структурных подразделений Объединенного командования вооруженными силами, порядок управления в ходе операций, полномочия командующих и командиров.

По результатам встреч получена развернутая информация об опыте реформирования Объединенного командования вооруженными силами Республики Польша в соответствии со стандартами НАТО.

Кроме того, Наев проинформировал польскую сторону о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

«Были достигнуты договоренности о перспективных шагах по углублению военного сотрудничества между вооруженными силами обеих стран», - отметили в Генштабе.