Дубневич в состоянии сам заплатить 93-миллионный залог – прокурор

Если Высший антикоррупционный суд удовлетворит ходатайство САП о взятии под стражу Дубневича, то уже сегодня его отправят в СИЗО.

Прокурор утверждает, что народный депутат Ярослав Дубневич в состоянии заплатить залог в размере 93 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко на заседании Высшего антикоррупционного суда, где избирают меру Дубневичу, отметил, что, согласно данным следствия, Дубневич имеет 6 млн грн, 2 млн долларов, а также владеет 90 объектами недвижимости, поэтому в состоянии заплатить залог в размере 93 млн грн.

В свою очередь адвокат Станислав Пелюк попросил суд не удовлетворять ходатайство прокурора и избрать меру пресечения в виде взятия на поруки народными депутатами.

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Как сообщил адвокат журналистам в перерыве судебного заседания, если суд удовлетворит ходатайство прокуроров и изберет меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, тогда Дубневича отправят в следственный изолятор, откуда выйти он сможет уже после того, как залог будет внесен.

Сейчас судебное заседание продолжается.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Верховная Рада поддержала представление генерального прокурора Руслана Рябошапки о даче согласия на привлечение Дубневича к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным ГПУ, будучи председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом положении ОАО «Укрзализныця», в частности о его потребностях при проведении госзакупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельс, крестовин, контррельсовых рельс и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця».

Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно было использовано служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.

Дубневичу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Девять народных депутатов, в частности Игорь Палица, Виктор Балога, Виктор Бондарь, Тарас Батенко, Антон Киссе заявили о готовности взять Дубневича на поруки.