Стало известно, когда суд будет избирать меру пресечения для Дубневича

Сегодня Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение Дубневича к уголовной ответственности, задержание и арест.

В пятницу, 1 ноября в 13.30 Высший антикоррупционный суд будет избирать меру пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу. Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций суда Олеся Чемерис. "Заседание назначено на 13.00 1 ноября в здании суда на Крещатике", - добавила она. Читайте такжеСумку собрал: Дубневич рассказал, что возьмет с собой в изолятор Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 октября, Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение Дубневича к уголовной ответственности, задержание и арест. Он подозревается в хищении средств "Укрзализныци" в размере 93 млн грн.

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