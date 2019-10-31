Стало известно, когда суд будет избирать меру пресечения для Дубневича
18:26, 31 октября 2019Политика
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Сегодня Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение Дубневича к уголовной ответственности, задержание и арест.
Рада дала разрешение на арест Дубневича / фото УНИАН
В пятницу, 1 ноября в 13.30 Высший антикоррупционный суд будет избирать меру пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу.
Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций суда Олеся Чемерис.
"Заседание назначено на 13.00 1 ноября в здании суда на Крещатике", - добавила она.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 октября, Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение Дубневича к уголовной ответственности, задержание и арест.
Он подозревается в хищении средств "Укрзализныци" в размере 93 млн грн.
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