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Стало известно, когда суд будет избирать меру пресечения для Дубневича

18:26, 31 октября 2019
Политика
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Рада дала разрешение на арест Дубневича / фото УНИАН

Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций суда Олеся Чемерис.

"Заседание назначено на 13.00 1 ноября в здании суда на Крещатике", - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 октября, Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение Дубневича к уголовной ответственности, задержание и арест.

Он подозревается в хищении средств "Укрзализныци" в размере 93 млн грн.

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Теги: #Ярослав Дубневич