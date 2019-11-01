Годовая национальная программа "Украина-НАТО" будет максимально приближена к ПДЧ – Кулеба

Годовая национальная программа на 2019 год предусматривает около 600 мероприятий, а на 2020 год – более 1,1 тыс. мероприятий.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявляет, что Годовая национальная программа Украина - НАТО будет максимально приближена к Плану действий по членству в НАТО.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком в Киеве.

«Принятие Годовой национальной программы на 2020 год. В начале декабря я буду в Брюсселе презентовать ее союзникам. Это документ нового качества, он был полностью подготовлен по методологии, которая используется в самом НАТО. Мы не гонимся в нем за количеством мероприятий, мы чрезвычайно важное внимание уделяем их качеству», - отметил вице-премьер.

По словам Кулебы, Годовая национальная программа Украина - НАТО на 2019 года предусматривает около 600 мероприятий, а программа на 2020 год - более 1,1 тыс. мероприятий. «Мы вдвое увеличиваем активность на евроатлантическом треке», - добавил он.

«ГНП-2020 будет максимально и по содержанию, и по форме близка к ПДЧ, которые получали другие страны и проходили на пути к членству в НАТО», - подчеркнул вице-премьер.