Кулеба объяснил, почему Киев не будет повторно подавать заявку на ПДЧ в НАТО

Украина считает действующей заявку на получение ПДЧ представленную на Бухарестском саммите в 2008 году, заверил вице-премьер.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет повторно подавать заявку на получение Плана действий по членству в НАТО и считает этот вопрос техническим, а не политическим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом в Одессе.

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«Украина исходит из того, что заявка на получение Плана действий по членству поданная в 2008 году на саммите в Бухаресте остается в силе. Если мы вернемся к первоисточникам, а именно к решению Бухарестского саммита, то мы прочитаем в нем, что участники саммита поддержали заявки Украины и Грузии, поручили своим министрам иностранных дел принимать дальнейшие решения по ПДЧ», - заявил он.

Таким образом, по словам Кулебы, не нужно подавать какие-то дополнительные заявки, вместо этого нужно сосредоточиться на реформах, на углублении взаимодействия с Альянсом и на достижении совместимости ВСУ с вооруженными силами стран НАТО.

«В Киеве никакие заявки подаваться не будут, мы убеждены, что вопрос ПДЧ должен быть техническим, а не политическим вопросом», - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 25 октября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что поданная Украиной в 2008 году заявка на получение ПДЧ в НАТО до сих пор действует, а поэтому новую подавать не нужно.

«Президент Порошенко в апреле, если я не ошибаюсь, подписал указ, в котором, в частности, определил, что Украина должна подать заявку на План действий по членству в НАТО именно в декабре 2019 года», - сказал Кулеба.

Он добавил, что это был «чисто политический маневр» под президентские выборы.

При этом вице-премьер напомнил, что Украина уже подала заявку на получение ПДЧ в 2008 году.

«Бухарестский саммит НАТО ее рассмотрел и подтвердил, что когда-то Украина станет членом НАТО, но ПДЧ нам не дали. Подавать вторую заявку сейчас, если первая остается в силе? В НАТО исходят из того, что заявка, поданная в 2008 году, остается в силе. Мы в правительстве Украины также понимаем, что эта заявка остается действующей. Поэтому новую подавать не нужно», - отметил Кулеба.

Как известно, стратегический курс Украины на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО предусмотрен Конституцией.