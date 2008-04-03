Коломойскому подсчеты его состояния напоминают анекдот о проститутках

Украинский миллиардер Игорь Коломойский в интервью "Украинской правде" не смог точно оценить свое состояние, согласившись с версией корреспондента, который насчитал 11-15 миллиардов долларов.

"Вы знаете, наши подсчеты напоминают мне один анекдот, - сказал бизнесмен. - Сын приходит к папе и говорит: "Пап, что такое виртуальность?". Папа подумал и отвечает: "Ну я сейчас тебе попытаюсь объяснить".

Зовет жену и говорит: "Жена, вот расскажи, ты же там пишешь диссертацию какую–то, не все у тебя получается, научный руководитель достает, на кафедре проблемы, ну сколько ты уже времени потратила. А вот если бы профессор тебе сказал, что завтра ты станешь кандидатом наук, ты бы дала ему?". Ну, жена подумала про себя, что диссертация дает прибавки к зарплате, к пенсии, деньги, поэтому она отвечает: "Ну, наверное, дала бы".

Вызывает отец к себе дочь–студентку, и говорит: "Ну, дочка, я знаю, у тебя есть проблемы в институте. Если бы доцент предложил сделку, что ты ему дашь, а он тебе поставит экзамены, у тебя будет повышенная стипендия, то, се…Ты бы дала доценту?".

Дочь говорит: "Ну, в принципе, да, а чего нет!".

Ну здесь отец зовет своего папу, старого партизана, который живет на чердаке. "Скажи, - говорит, - батя, вот если бы тебя старого партизана немцы взяли и попросили выдать весь отряд, а взамен дали тебе денег, притом не рейхсмарками, а золотом, коронками – чем хочешь, ты бы выдал своих? Дед подумал и говорит: "Ну, в принципе, я посмотрел, как это все закончилось – выдал бы".

Отец поворачивается к сыну и говорит: "Понял сынок?". "Нет", - говорит сын. "Ну как же, - объясняет папа, - виртуально мы с тобой богаты, а реально мы с тобой живем с двумя проститутками и старым педерастом". (Коломойский долго и протяжно смеется.)