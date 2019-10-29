В Раде создали межфракционное объединение "Новый Киев", его возглавил Ткаченко

29 октября в парламенте было зарегистрировано новое межфракционное депутатское объединение.

В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение (МДО) "Новый Киев".

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко, который и возглавил МДО.

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"Депутаты из разных фракций подписали соответствующее обращение к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором сообщили о создании МДО. Различные политические силы объединила общая цель — наконец начать менять положение вещей в столице и обеспечить для каждого киевлянина достойный уровень жизни", - говорится в его сообщении.

По словам Ткаченко, теперь члены межфракционного депутатского объединения будут искать пути взаимодействия с депутатами Киевского городского совета и работать для того, чтобы "оздоравливать ситуацию в городе".

"Именно для этого был принят в первом чтении "Закон о столице". Сейчас мы проводим общественные обсуждения в Киеве и надеемся привести ситуацию к тому, что система коррупции и бардака последних лет ушла в прошлое", - добавил нардеп.

Ранее Александр Ткаченко, кандидатуру которого президент рассматривает на должность главы Киевской горгосадминистрации, рассказал о базовых проблемах столицы.