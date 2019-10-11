Ткаченко рассказал, какие проблемы столицы больше всего волнуют киевлян

Столичных жителей беспокоит качество питьевой воды, а также уровень медицины и безопасности.

Народный депутат Украины Александр Ткаченко, кандидатуру которого президент рассматривает на должность председателя Киевской горгосадминистрации, рассказал о базовых проблемах столицы.

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В интервью «Левому берегу» народный избранник признал три базовых проблемы Киева – хаотичную застройку, ЖКХ и состояние инфраструктуры. По его словам, есть еще несколько проблем.

«Люди в социологии определяют целый ряд проблем, которые волнуют их больше всего. Это, в том числе, качество воды, уровень и состояние медицинского сервиса», – отметил Ткаченко.

По словам депутата, согласно данным социологии киевлян сейчас больше всего волнует медицина и безопасность.

«Вы удивитесь, но медицина как раз на первом месте, потом – безопасность в городе. А потом дальше уже состояние дорог и общественного транспорта, парковки, вода, цены и качество коммунальных услуг и т.д», – рассказал он журналистам.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Ткаченко заявил, что в партии «Слуга народа» будут инициировать досрочные выборы мэра столицы и депутатов Киевсовета.

19 сентября, после того как депутаты Киевсовета в очередной раз не смогли собраться на сессию, Киевский городской голова Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с инициативой распустить Киевсовет VIII созыва и назначить досрочные местные выборы в столице.

3 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о городе Киеве - столице Украины (№2143-3), инициированный группой депутатов от «Слуги народа».