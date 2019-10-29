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Богдан не видит падения рейтинга Зеленского

12:34, 29 октября 2019
Политика
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Владимир Зеленский / фото REUTERS

Рейтинг президента Владимира Зеленского в начале-середине осени снизился не потому, что власть пошла на согласование формулы Штайнмайера по Донбассу, как того хочет Россия.

Да и не было никакого падения популярности главы государства, считает глава Офиса президента Андрей Богдан, слова которого приводит Украинская правда.

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"Не формула Штайнмайера получила такой негатив, не было уменьшения рейтингов, а это был просто понятный процесс: из-за освобождения пленных был огромный рост (рейтинга, - ред.), он был ситуативный и не мог держаться долго на отметке в 73%", - пояснил топ-чиновник.

По словам Богдана, в том, что рейтинг власти начинает со временем "немного проседать, а не падать", ничего страшного нет.

"И скорость принятия законов, и различные законы дискуссионные, и земельная реформа, и формула Штайнмайера - это не изменило отношение общества к президенту, вообще не изменило", - уверяет глава ОП.

Ранее Богдан заявил, что "миролюбивая позиция" Украины рассчитана на обычных россиян, которые, по задумке ОП, должны понять, что их страна поступает неправильно.

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Теги: #рейтинг#Владимир Зеленский