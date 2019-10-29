Богдан: "формула Штайнмайера" рассчитана на граждан России

По его словам, якобы из-за СМИ РФ русские "настроены очень враждебно к Украине" и "считают нас какой-то негативной нацией, националистами".

В Офисе президента считают, что на ситуацию с войной России против Украины можно повлиять изнутри РФ, а так называемая "формула Штайнмайера" рассчитана, прежде всего, на российских граждан и "международную среду".

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью "Украинской правде".

По его словам, якобы из-за СМИ РФ русские "настроены очень враждебно к Украине" и "считают нас какой-то негативной нацией, националистами".

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"Они из-за своих средств массовой информации настроены очень враждебно к Украине, они считают нас какой-то негативной нацией, националистами. И в позиции, когда мы открыты, мы хотим и идем навстречу, а Россия, руководство России упирается, и аргументации, почему это происходит, нет – с той стороны уже начнутся вопросы: а почему мы ведем себя неадекватно? "– заявил Богдан.

Он также сравнил войну России против Украины с боевыми действиями, которые СССР вел в Афганистане.

"Казалось бы мелочь, но ведь Афганистан закончился не только потому, что были проблемы на международном уровне, а потому что внутри СССР началось очень много общественных движений. И руководство тогда решило, что лучше вывести войска и прекратить войну, чтобы общество не будоражить", - отметил руководитель ОПУ.

Он добавил, что Украина "формулой Штайнмайера" демонстрирует движение к миру.

"Мы демонстрируем его публично: и для Украины, и для внешнего мира. И противоположной стороне, России, нужно как-то отвечать, потому что позиция "я ничего не слышу, я ничего не вижу" не воспринимается средой даже внутри России. И вообще надо понимать, что наши активные действия, наша миролюбивая позиция рассчитана не только на международную среду. Она рассчитана на граждан России", - подчеркнул Богдан.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера».

Глава государства сказал, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, поскольку действующий закон об особом порядке самоуправления Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

По словам Зеленского, новый закон Верховная Рада будут разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет перейдена ни одна «красная линия».

16 октября президент Украины сообщил, что об имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей рано говорить до прекращения огня, обмена пленными и разведения войск на Донбассе.