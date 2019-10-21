"Мутки в Раде": законопроект о легализации игорного бизнеса перевели в другой комитет – Дубинский

По мнению нардепа, изменение комитета, который будет рассматривать законопроект, может быть связано с жесткой позицией финансового комитета Рады касаемо вопроса игорного бизнеса.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявляет о том, что законопроект о легализации игорного бизнеса перевели из финансового в экономический комитет, что может свидетельствовать о намерении «продавить» интересы «чернушников» игорного бизнеса.

Об этом в своем Telegram-канале написал Александр Дубинский.

«Стоило президенту улететь в Японию, как начались коррупционные «мутки» в Раде? Законопроект о легализации игорного бизнеса, в который определенные лоббисты пытались протолкнуть лотерейный беспредел и льготные условия лицензирования для казино, беттинга и автоматов, чтобы превратить страну в Лас Вегас под контролем мусоров и бандитов, но натолкнулись на наше противодействие - забрали из финансового комитета Рады и передали в экономический комитет Рады», - написал он.

Читайте такжеЗеленский заявил о намерении убрать с улиц "всю игорную историю"

По мнению нардепа, изменение комитета, который будет рассматривать законопроект, может быть связано с жесткой позицией финансового комитета Рады касаемо вопроса игорного бизнеса.

«Полагаю, эта попытка связана с жесткой позицией финансового комитета Рады о том, что: с улицы должны уйти все нелегальные игорные салоны; должны быть обеспечены максимальные доходы бюджета от игорного бизнеса; должен быть обеспечен максимально жесткий контроль за прозрачностью этого бизнеса и его легальностью; установлены барьерные цены для получения лицензий на игру», - отметил Дубинский.

По его данным, за возможность сохранить свой бизнес «чернушники» готовы платить по 2-3 миллиона долларов ежемесячно.

«Очень не хотелось бы узнать, что на 3-й месяц работы рады законопроект выводят в другой комитет, чтобы продавить там (за счёт турборежима) интересы «чернушников» игрального бизнеса, которые за возможность сохранить свой бизнес уже готовы «занести» 2-3 млн долларов. В месяц», - подчеркнул нардеп от «Слуги Народа».

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде принять закон о легализации игорного бизнеса в Украине до 1 декабря 2019 года.

29 сентября Кабинет министров одобрил соответствующий законопроект.

Кабинет министров Украины разработал и зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса, сообщает пресс-служба Кабмина.