Украинский закон о героях ОУН и УПА является "антисоветским", а не "антипольским" - Гройсман

Об этом говорится в статье председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана, опубликованной в польской "Газете Выборчей".

В статье, перевод которой есть на странице Гройсмана в Facebook, подчеркивается, что совместная борьба украинцев и поляков за свободу должна предусматривать согласие, взаимное доверие и примирение – в частности, в вопросах исторического прошлого.

"Самое обидное то, что последний фактор постоянно становится предметом манипуляций, целью которых является подрыв солидарности Украины и Польши", - отмечает Гройсман. По его словам, любое пропагандистское влияние в вопросах истории "стопроцентно дает ожидаемый деструктивный эффект".

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"Так произошло и с принятием Верховной Радой Украины закона "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке". Он принят в пакете с другими "историческими законами", цель которых - открытие доступа общественности к архивам НКВД/КГБ, а также увековечение победы украинского народа над нацизмом во Второй мировой войне и осуждение тоталитарных режимов", - отметил Гройсман.

При этом спикер парламента добавил, что ему известно о дискуссиях в Польше, которые вызвал этот закон. Гройсман подчеркивает: "Трактовать его как недружественный жест украинской стороны - ошибочно. Ведь каждый, кто внимательно прочитает этот закон, поймет, что он на самом деле является не "антипольским", а "антисоветским". "Этим законом мы, украинцы, пробуем навсегда закрыть желание наших недругов оставить нас в состоянии "homo soveticus", с которого мы начали вырываться благодаря событиям 2014-2015 гг.", - отмечает он.

Гройсман пишет: "Мы, как современники, не можем объективно оценивать политические обстоятельства, в которых действовали наши предки. Историю творят конкретные люди, и, независимо от национальности, они должны нести за это ответственность". При этом председатель ВР отмечает, что, "официально признавая, например, организации ОУН и УПА борцами за независимость Украины в ХХ веке, мы не считаем, что надо автоматически оправдывать отдельных представителей этих национально-освободительных организаций, действия которых могли иметь признаки преступлений против мирного населения".

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"Любое преступление, которое кроется за патриотическими лозунгами, не имеет оправдания. Решающее слово здесь должны сказать историки – из Украины, Польши, других стран. Важно, чтобы диалог между ними не стал заложником политических игр, манипуляций и истерии, спровоцированной теми, кто ловко и профессионально умеет развешивать ярлыки, разжигать межнациональную ненависть и призывать к мести. Ответ им должен быть четкий и однозначный – больше никогда украинцы и поляки не поднимут друг на друга руку", - отмечает Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Верховная Рада приняла Закон "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке", автором которого является Юрий-Богдан Шухевич.

Согласно закону, борцами за независимость Украины в XX веке признаются лица, которые принимали участие во всех формах политической, вооруженной и иной коллективной и индивидуальной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе, в частности, таких организаций, структур и формирований, как Союз освобождения Украины, Украинские Сечевые стрельцы, УНР, Гетманат, ЗУНР, Карпатская сечь, УПА, ОУН, Сойм Карпатской Украины, Украинский Хельсинский союз и тому подобное.

Законом предусмотрено, что государство может предоставлять социальные гарантии, льготы или другие выплаты борцам за независимость Украины в ХХ веке и членам их семей.