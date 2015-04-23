Глава МИД Польши призвал не спекулировать на теме ОУН-УПА

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал сегодня в польском Сейме, представляя основы внешней политики Польши.

"Заявляю категорически, что мы не считаем угрозой недавне принятие украинским парламентом четырех законов об исторической политике (среди которых об ОУН-УПА - УНИАН). Призываю парламентские партии и фракции, чтобы не использовать это дело в предвыборной кампании, ибо это не соответствует польским национальным интересам", - сказал он.

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Схетына отметил, что польская власть планирует работать над историческим сотрудничеством с украинцами на "базе правды".

"Мы не будем замалчивать наши обиды и польские жертвы, в том числе, Волынского преступления, но в то же время мы не закрываемся на уязвимость соседа",- сказал министр.

Он добавил, что украинцы сейчас творят свою современную идентичность, в том числе, историческую.

Схетына сказал, что в рамках этого процесса необходимо также критически оценить определенные поступки, назвав это "долгом созревших народов".