Агрессия Москвы не должна стать препятствием для безвизового режима Украины с ЕС - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая пленарное заседание саммита Украина-ЕС в Киеве, во время которого будут обсуждаться процесс реформ в Украине и отраслевое сотрудничество.

"Убежден, что украинцы, как европейский народ, имеют право на одну из ключевых свобод, на которых базируется евроинтеграция, - свободу передвижения и межчеловеческих связей", - отметил Порошенко.

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"Уверен в том, что действия Москвы на восточной границе значительно усложняют нам этот процесс (получение безвизового режима). Но я согласен с президентом Туском (президент Европейского Совета Дональд Туск), что эта проблема не должна быть препятствием для безвизового режима", - заявил он.

Напомним, Туск заявил, что на саммите Восточного партнерства в Риге будет стремиться обязать ЕС и Украинуввести безвизовый режим для украинских граждан "как можно скорее, насколько это возможно".

Как сообщал УНИАН, ранее глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявлял, что Украина не получит безвизовый режим с ЕС на майском саммите в Риге. Он уточнил, что решение ЕС о введении безвизового режима с Украиной будет зависеть от выводов экспертной комиссии.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что страны Евросоюза сомневаются относительно введения безвизового режима с Украиной из-за событий на Донбассе, в частности, из-за отсутствия контроля над границей.

Диалог между ЕС и Украиной относительно визовой либерализации был начат 29 октября 2008 года, а План действий по визовой либерализации был представлен Украине 22 ноября 2010 года.

2013 года Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима и с сентября 2014 года имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.

Порошенко заявлял, что Украина ожидает решения о безвизовом режиме с Европейским Союзом на саммите "Восточного партнерства" в мае в Риге.

Ранее в МИД признали, что Украина не выполнит План действий по визовой либерализации до саммита в Риге. В ведомстве заявили, что безвизовый режим должен заработать с начала следующего года.