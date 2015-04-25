По квоте президента допущены 14 кандидатов в члены Высшего совета юстиции

К участию в конкурсе по отбору кандидатов в члены Высшего совета юстиции по квоте президента Украины допущены 14 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, 24 апреля конкурсная комиссия по отбору кандидатов для осуществления президентом Украины назначения членов Высшего совета юстиции рассмотрела заявления 19 человек, которые подали в Администрацию президента документы для участия в открытом конкурсе.

По результатам рассмотрения заявлений и ознакомления с представленными документами к участию в конкурсе были допущены 14 человек. Один участник отказался участвовать в конкурсе. Четверо не были допущены из-за несоответствия требованиям, которые предъявляются к кандидатам в члены совета в соответствии с Законом «О Высшем совете юстиции», или в связи с непредставлением установленного этим законом полного пакета документов.

Конкурсные процедуры будут продолжены в понедельник, 27 апреля.

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Как сказал председатель конкурсной комиссии Владимир Василенко, «мы ознакомились с представленными заявителями документами и отсеяли тех, кто явно не соответствует требованиям закона или подал неполный пакет документов. Также один из заявителей сам отказался от участия в конкурсе. Дальнейшие процедуры будут включать в себя тщательное изучение всех представленных документов, в том числе деклараций об имущественном состоянии и мотивационных писем, проведение собеседований и специальную проверку. Комиссия сделает все возможное, чтобы из этих 14 допущенных к участию в конкурсе лиц рекомендовать президенту лучших и самых достойных кандидатов, которые добросовестно и непредвзято будут исполнять свои обязанности на должности члена ВСЮ».

Конкурсная комиссия была создана указом президента Украины от 21 апреля 2015 года.