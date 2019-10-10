Зеленский об аресте Пашинского: 100% украинцев скажут, что он "бандит"

В то же время президент заверил, что не оказывает влияния на правоохранительные органы, но спрашивает у них о результате.

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что в деле народного депутата предыдущих созывов Сергея Пашинского, подозреваемого в причинении тяжкого телесного повреждения, не было никакого влияния на правоохранительные органы.

Об этом он сказал во время пресс-марафона.

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"Первые наручники, которые надели, все сказали: "Ай-ай-ай, президент не имеет права влиять на правоохранительные органы". Но я могу собирать совещание и говорить с правоохранителями... А если ходит бандит по улице? И мне звонят все и говорят, что этот человек убивает, лжет, он был депутатом", - отметил президент.

Отвечая на уточняющий вопрос, кто звонил, он сказал: "Люди. Выйдите на улицу и спросите: Пашинский - это бандит или нет? Спросите у всех. Я даю вам 100% - 100 людей спросите, 100 человек скажут: "Да".

При этом президент отметил, что не влияет на правоохранительные органы.

"Мы собираем совещания с правоохранителями... Еженедельно или каждые две недели мы собираемся на эти совещания, где я, не влияя их спрашиваю: «Где результат?»", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Печерский райсуд Киева постановил взять Пашинского, подозреваемого в причинении тяжкого телесного повреждения, под стражу до 4 декабря.

Пашинского подозревают в причинении гражданину Вячеславу Химикусу тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Конфликт между Пашинским и жителем Васильковщины Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие и ранил безоружного Химикуса, возник 31 декабря 2016 года.

После этого дело в отношении их конфликта несколько раз то закрывали, то снова возобновляли.

Также против Хімікуса открывали производства по подозрению в попытке нападения на народного депутата.