Суд арестовал Пашинского

Бывшего нардепа Сергея Пашинского арестовали на два месяца, до 4 декабря.

Суд постановил взять под стражу до 4 декабря бывшего народного депутата Сергея Пашинского, подозреваемого в причинении тяжкого телесного повреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, после часового пребывания в совещательной комнате судья Печерского райсуда Киева Олеся Батрин вынесла постановление, которым удовлетворила ходатайство прокуроров ГПУ и следователя ГБР об избрании меры пресечения Пашинскому.

"Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Сергею Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия постановления определить до 4 декабря 2019 года", - заявила судья.

Также в постановлении говорится, что оно может быть обжаловано в Киевский апелляционный суд в течение 5 дней со дня вынесения.

Сам Пашинский и его адвокат Андрей Федур заявили, что будут обжаловать решение в апелляционном порядке.

Кроме того, Пашинский в комментарии журналистам назвал решение суда "абсолютно беззаконным". Также он заявил, что не боится попасть в следственный изолятор.

"Это публичная информация, когда Портнов последние два дня рассказывал всем, что меня ждут в СИЗО, и что я там буду, как он сказал... Почитайте. Мы будем бороться, мы будем отстаивать и свои, и ваши права", - подчеркнул Пашинский.

В свою очередь Федур заявил, что суд избрал Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, чтобы обеспечить возможность его физического уничтожения в СИЗО.

"Я уже официально обратился в орган судебного расследования о немедленном обеспечении мер безопасности. Поскольку имеется реальная угроза жизни моего подзащитного", - добавил адвокат.

По словам Федура, планируется физическое уничтожение Пашинского, "как одного из пяти главных врагов страны-оккупанта".

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Как сообщал УНИАН, 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата ГБР объявили подозрение народному депутату четырех созывов Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между Пашинским и жителем Васильковского района Вячеславом Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие.

В свою очередь Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждал, что он нарушал правила обращения с оружием, и пуля случайно попала в ногу, а не в туловище.

По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганские действия). Однако в июле 2017 года Генпрокуратура закрыла уголовное производство по факту инцидента между Пашинским и Химикусом.

Позже против Химикуса открыли производство по подозрению в попытке нападения на народного депутата.

В сентябре 2017 года Генпрокуратура вернула Пашинскому его пистолет "Глок", который был изъят после того, как он ранил в ногу безоружного Химикуса.