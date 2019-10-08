В РФ увидели "двойную дискриминацию" русского языка в Украине

В МИД России призвали Киев "защищать европейские правочеловеческие ценности и пересмотреть свою языковую политику".

Министерство иностранных дел Российской Федерации отреагировало на заявление министра образования и науки Украины Анны Новосад о том, что с 2020 года русскоязычные школы в Украине переведут на преподавание на украинском языке.

Читайте такжеПереход русскоязычных школ на украинский: образовательный омбудсмен разъяснил ситуациюВ своем заявлении МИД РФ обвинило власти Украины в якобы «двойной дискриминации» русского языка.

«Официальный Киев продолжает взятый предыдущими властями курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык, как и раньше, подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года», – говорится в заявлении.

В Москве назвали такую политику «губительной», а также призвали Киев «защищать европейские правочеловеческие ценности и пересмотреть свою языковую политику».

Как ранее сообщал УНИАН, по словам Анны Новосад, у нацменьшинств останется возможность изучать родной язык или литературу.