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В РФ увидели "двойную дискриминацию" русского языка в Украине

08:24, 08 октября 2019
Политика
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Сергей Лавров / REUTERS

Министерство иностранных дел Российской Федерации отреагировало на заявление министра образования и науки Украины Анны Новосад о том, что с 2020 года русскоязычные школы в Украине переведут на преподавание на украинском языке.

Читайте такжеПереход русскоязычных школ на украинский: образовательный омбудсмен разъяснил ситуациюВ своем заявлении МИД РФ обвинило власти Украины в якобы «двойной дискриминации» русского языка.

«Официальный Киев продолжает взятый предыдущими властями курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык, как и раньше, подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года», – говорится в заявлении.

В Москве назвали такую политику «губительной», а также призвали Киев «защищать европейские правочеловеческие ценности и пересмотреть свою языковую политику».

Как ранее сообщал УНИАН, по словам Анны Новосад, у нацменьшинств останется возможность изучать родной язык или литературу.

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Теги: #Россия#русский язык