Очередной российский "гумконвой" привез на Донбасс книги и шины для грузовиков

Очередной, 25-й российский "конвой", который сегодня вторгся на территорию Украины через неконтролируемый участок государственной границы, содержит неидентифицированную литературу и шины для грузовых автомобилей.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Он рассказал, что сегодня утром российская сторона в одностороннем порядке оформила свой "гумконвой".

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В период с 7:20 до 8:35 через российские пункты пропуска Донецк, Матвеев Курган проследовали 2 колонны грузовиков из 122 машин. Украинская межведомственная группа в этих пунктах осуществляла лишь визуальный осмотр автомашин.

Однако сотрудники группы не заметили грузов военного характера или оружия: "в то же время, часть груза не носила гуманитарного характера. Это 3 авто с литературой неустановленного содержания, 3 - с автозапчастями и один - с резиной для транспортных средств крупных размеров".