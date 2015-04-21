Россия 23 апреля планирует снова направить в Украину контрабандный конвой для поддержки боевиков - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

"Несмотря на неоднократные призывы Украины, Россия продолжает нарушать государственную границу Украины, направляя в Луганскую и Донецкую области материально-техническую помощь незаконным вооруженным формированиям с помощью контрабандных конвоев", - подчеркнул Перебийнис.

По его словам, "очередная такая контрабанда без согласия украинской стороны в нарушение законодательства Украины и норм международного права была перемещена с территории России 16 апреля".

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Перебийнис заявил, что МИД осуществило в связи с этим дипломатический демарш с требованием к российской стороне прекратить нарушения суверенитета Украины под предлогом поставки так называемой "гуманитарной помощи".

"Также в связи с российской нотой о намерении осуществить очередную доставку такого груза 23 апреля мы в очередной раз потребовали от России прекратить незаконные перемещения грузов на территорию нашего государства", - заявил Перебийнис.