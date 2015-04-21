Россия 23 апреля планирует снова направить в Украину контрабандный конвой для поддержки боевиков - МИД
МИД Украины требует прекратить нарушения суверенитета Украины под предлогом поставки так называемой "гуманитарной помощи".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.
"Несмотря на неоднократные призывы Украины, Россия продолжает нарушать государственную границу Украины, направляя в Луганскую и Донецкую области материально-техническую помощь незаконным вооруженным формированиям с помощью контрабандных конвоев", - подчеркнул Перебийнис.
По его словам, "очередная такая контрабанда без согласия украинской стороны в нарушение законодательства Украины и норм международного права была перемещена с территории России 16 апреля".
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Перебийнис заявил, что МИД осуществило в связи с этим дипломатический демарш с требованием к российской стороне прекратить нарушения суверенитета Украины под предлогом поставки так называемой "гуманитарной помощи".
"Также в связи с российской нотой о намерении осуществить очередную доставку такого груза 23 апреля мы в очередной раз потребовали от России прекратить незаконные перемещения грузов на территорию нашего государства", - заявил Перебийнис.