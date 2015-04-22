Российские спецслужбы планировали похитить Парубия и Пашинского - СМИ

Украинские спецслужбы располагают информацией о возможной спецоперации ФСБ России против первого вице-спикера ВР Андрея Парубия и председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского.

Соответствующую информацию "Украинской правде" сообщили источники в спецслужбах.

По информации собеседника издания, Парубия и Пашинского планировали похитить и доставить в Россию.

Собеседник пояснил, что таким образом в России хотят организовать открытый судебный процесс с привлечением следственного комитета РФ и обвинить украинских высокопоставленных чиновников в причастности к трагическим событиям 2 мая 2014 года в Одессе.

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Согласно полученной информации, в России планируют построить обвинение на том, что якобы Парубий лично курировал действия самообороны Одессы во время массовых беспорядков 2 мая. Обвинение в отношении Пашинского собирались построить на том, что он якобы также причастен к этому процессу.

В качестве исполнителей похищения, по словам собеседника, ФСБ планировала использовать две группы агентов, которые являются гражданами Украины.

"Запланировано проведение в Москве так называемого "трибунала над украинскими националистами", с целью использования Парубия и Пашинского в качестве главных обвиняемых в этом процессе, поскольку процесс над Савченко (летчица, а ныне депутат Надежда Савченко, которую взяли в плен, а затем похитили и заточили в России - УП) провалился", - сказал собеседник.

"Украинская правда" обратилась к первому вице-спикеру Андрею Парубию с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию.

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Он не стал ее комментировать, но подтвердил, что, начиная со среды, 22 апреля впервые со времен назначения на государственные должности согласился на сопровождение государственной охраны.

"Я могу подтвердить, что от сегодняшнего дня на короткий промежуток времени я дал добро на предоставления мне предусмотренной государственной охраны по требованию украинских спецслужб, которые владеют информацией об угрозе моей жизни", - сказал Парубий.

Как известно, во время событий в Одессе Парубий был секретарем СНБО, а Пашинский временно исполнял обязанности главы Администрации президента.

Парубий после назначения на должность секретаря СНБО отказался от государственной охраны. Не согласился он на защите и после покушения на него 24 декабря, когда ему под ноги в центре города бросили гранату.