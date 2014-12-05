Первый вице-спикер Парубий заявляет, что отказался от госохраны

Об этом Парубий сообщил на своей странице в Facebook.

«Первое решение, которое я подписал на должности заместителя председателя ВР, было таким же, как и когда я стал секретарем СНБО - это официальный отказ от охраны», - проинформировал он.

«Когда я был на Майдане, а затем когда я был секретарем СНБО, мне неоднократно разведки сообщали о подготовке покушения на меня. Тогда был без охраны, и сейчас буду. Не посмеют», - добавил Парубий.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 4 декабря, Верховная Рада избрала депутата от “Народного фронта” Парубия первым заместителем председателя ВР, а депутата от “Самопомочи” Оксану Сыроид - заместителем председателя ВР. За соответствующее постановление проголосовали 313 народных депутатов. Против - 23, четверо воздержались.