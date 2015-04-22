В пятницу Савченко обвинят в незаконном переходе границы - адвокат

Украинской летчице, народному депутату Надежде Савченко в пятницу, 24 апреля, выдвинут официальное обвинение в незаконном переходе границы.

Об этом сообщил в Twitter адвокат Савченко Марк Фейгин.

«Итак, они пошли ва-банк. Только что представитель следствия сообщил мне, что в пятницу Савченко предъявят незаконный переход границы!», - написал Фейгин.

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Адвокат назвал «глумлением» обвинение Савченко по ст. 322 УК РФ за незаконное пересечение границы, поскольку она была похищена.

«Сразу после предъявления ст. 322 УК защита обжалует постановление в судебном порядке. Обычно делают не так, но они не оставляют нам выхода», - добавил адвокат.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

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26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

28 января Парламентская ассамблея Совета Европы постановила освободить Савченко в течение 24 часов и вернуть ее в Украину или передать третьей стороне.