Партия регионов еще не консультировалась с Блоком Литвина и КПУ
18:54, 01 апреля 2008Политика
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...о кандидатуре первого вице-спикера
|Александр ЕФРЕМОВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.
«У нас пока не было возможности обсудить этот вопрос», - сказал он.
В то же время А.ЕФРЕМОВ одной из кандидатур на эту должность назвал представителя фракции КПУ Адама МАРТЫНЮКА.
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