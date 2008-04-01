Партия регионов еще не консультировалась с Блоком Литвина и КПУ

18:54, 01 апреля 2008
Политика
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...о кандидатуре первого вице-спикера

Александр ЕФРЕМОВ
Фракция Партии регионов пока не проводила консультаций с фракциями Блока Литвина и КПУ относительно кандидатуры на должность первого заместителя председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

«У нас пока не было возможности обсудить этот вопрос», - сказал он.

В то же время А.ЕФРЕМОВ одной из кандидатур на эту должность назвал представителя фракции КПУ Адама МАРТЫНЮКА.

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